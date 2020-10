Família de B.B. King desautoriza fala do ator Wendell Pierce

26/10/2020 | 15:00



O entusiasmo de Wendell Pierce pode lhe custar o que deveria ser o papel mais importante de sua carreira até esse momento. Ao saber que iriam começar as preparações para as gravações de um projeto cinematográfico de BB King, Wendell, escalado para ser o guitarrista nas telas, fez um post: "É oficial. Começaram os preparativos de um filme no qual terei a honra de viver o grande B.B. King (...) Como já disse antes e nada mudou: prometi ao B.B. King antes de sua morte que honraria ele e sua genialidade criativa. Um ícone americano".

Alguns minutos depois, ele voltou às redes dando sinais de que algo poderia estar ocorrendo nos bastidores. "A família de B.B. King pediu para esclarecer que o filme não será uma cinebiografia no sentido tradicional. Será uma versão dramatizada de uma amizade real no estilo de Por Volta da Meia-Noite. Uma amizade entre dois músicos, sendo um deles o Rei do Blues".

Agora, a família de King (1925-2015) tornou seu descontentamento público com um anúncio compartilhado pelo site TMZ, um comunicado divulgado pelos assessores da família expressando seu incômodo. Vassal Benford, presidente da Three O'Clock Blues, empresa que administra as obras e a imagem do músico, disse o seguinte: "Acho que o sr. Pierce se expressou mal", afirmou. O site de notícias disse também que "a família ficou furiosa" com a fala de Wendell.

Sem data de lançamento, o projeto batizado The Thrill is On não deverá ser um filme, mas uma série produzida para TV que vai misturar documentário e encenações ficcionais. O produtor e roteirista do projeto será Michael Zaneti, que lamentou a fala dos herdeiros do músico e lembrou que a série vem sendo desenvolvida há oito anos, com produção executiva de Eric Mitchell, neto do artista.