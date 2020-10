Caso Marcius Melhem: Marcelo Adnet presta solidariedade às vítimas e Rafinha Bastos faz piada sobre a situação, mas depois apaga

26/10/2020 | 15:10



Como você viu, Marcius Melhem foi acusado de assédio por atrizes da Globo em dezembro de 2019. O caso, entretanto, pareceu não ir para frente - e esfriou ainda mais após a saída do humorista da emissora, em agosto de 2020. Mas no último sábado, dia 24, uma reviravolta: Mayra Cotta, advogada das artistas que teriam sido abusadas por Melhem, deu uma entrevista à colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, e declarou que o comediante agiu com violência contra as mulheres, tentando beijá-las à força, além de ter tido condutas de assédio moral. Melhem já se pronunciou publicamente e negou as acusações, mas Marcelo Adnet, que trabalhou com o ator na TV Globo, também resolveu se manifestar.

Em seu Twitter oficial, Adnet se posicionou a favor das supostas vítimas. No último sábado, o artista escreveu:

Sobre a matéria de Mônica Bergamo na Folha de SP: todo meu apoio e solidariedade às vítimas!

Os comentários, entretanto, não foram tão receptivos.

Escorregadio para cacete. Fugiu do assunto no Roda Viva sendo que uma das vítimas foi casada com você POR ANOS. Devia ter vergonha, escreveu uma usuária, referindo-se à Dani Calabresa.

Eu deveria ter vergonha de que, Gabriela? O que você está sabendo que eu não estou? [...] Ah, então está me acusando? É isso? Dedicar solidariedade e apoio às vítimas não é se posicionar?, rebateu Adnet.

Preguiça dessa sua passação de pano... nem condiz com alguém que se posiciona sobre tantas coisas nas redes sociais. Seja mais específico na manifestação de apoio. Se tem alguém que sabe o que ocorreu, esse alguém é você. Até parece que vivia num mundo paralelo, apontou outra.

Opa, isso é uma acusação? EU sabia? Por que?, questionou o humorista.

Se o @MarceloAdnet apoia (agora) as vítimas, como trabalhou tantos anos ao lado do Marcius Melhem sem dar um piu? Não via ou fingia?, perguntou um último.

Centenas de pessoas trabalharam anos com ele. Inclusive mais tempo e mais próximo que eu. Vai cobrar e responsabilizar essas centenas de pessoas ou só a mim?, respondeu o ator.

Rafinha Bastos também fala sobre o caso

Rafinha Bastos foi outro que falou sobre o assunto no Twitter. Em seu perfil, o comediante fez a seguinte piada:

É real esse papo de que a Rede TV contratou o Marcius Melhem para lançar o programa RÔLA TOTAL?

O conteúdo, entretanto, foi apagado pelo artista. Depois, ele publicou uma nova brincadeira, desta vez comparando Melhem a um vírus:

É lindo ver o país vencendo um vírus que espalhou terror e tristeza por onde passou. Um vírus que foi piada por um bom tempo, mas acabou mostrando o seu poder de destruição. Adeus, Marcius Melhiem. Que a Rede TV o tenha.

Nas interações da rede social, Rafinha explicou que gostou mais de sua segunda abordagem:

Prints são eternos. hahahaha. Mas essa primeira foi mais engraçada, opinou um fã.

Achei essa segunda melhor. Confesso, respondeu o humorista.