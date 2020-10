São Paulo abre 240 mil vagas para cursos de qualificação profissional

Vanessa Soares

dgabc.com.br



26/10/2020



Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta segunda-feira (26), no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a abertura de 240 mil vagas de cursos de qualificação profissional. As oportunidades fazem parte do programa Retomada 21-22, que propõe pacote de medidas para a retomada da economia no estado no pós-pandemia, anunciado há duas semanas.

"Essa é a maior oferta de vagas gratuitas para qualificação profissional já feita em São Paulo. Por meio destes cursos, o governo do estado cria oportunidade para milhares de pessoas abrirem o seu próprio negócio. E pessoas que são qualificadas têm mais chances de obter empregos com melhores condições salariais", disse Doria.

Os cursos são gratuitos. As vagas serão disponibilizadas pelos programas Via Rápida, Novotec, São Paulo Criativo, SP Tech e Empreenda Rápido e podem ser virtuais, remotos e presenciais e estarão disponíveis nos 645 municípios do estado. Ao todo são mais de 30 opções em diversas áreas. As oportunidades são divididas em duas vertentes, sendo 100 mil vagas para qualificação profissional e 140 mil voltadas ao empreendedorismo. As inscrições podem ser feitas pelo site meuemprego.gov.br/vagacerta. A iniciativa é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Centro Paula Souza, Senac, Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), Sebrae, entre outros.

Além disso, Doria anunciou que o Centro de Contingência do Novo Coronavírus liberou a abertura dos cemitérios em São Paulo no próximo fim de semana, que engloba o Dia de Finados, celebrado no dia 2 de novembro. A decisão, no entanto, cabe a cada município. “A recomendação é de uso de máscaras obrigatórias, evitar aglomerações e manter o distanciamento”, reforçou Doria.

São Paulo tem hoje 1.092.843 casos de Covid-19 confirmados e 38.753 mortes. Ao todo 983.651 pessoas se recuperaram e 119.761 pacientes tiveram alta hospitalar.