Boninho confirma presença do camarote no BBB21

26/10/2020 | 11:10



Após muitas dúvidas entre os fãs do BBB, Boninho confirmou que a edição de 2021 contará com o grupo camarote, com a presença de influenciadores digitais.

- Lançamos os novos produtos e conceitos de como vamos trabalhar em 2021. Estou aqui para dizer que vamos apostar no que funcionou e foi muito legal. A galera VIP está dentro do 'BBB'. Pipoca e Camarote confirmado, explicou ele em um vídeo no Instagram.

Em seguida, Boninho disparou contra quem havia anunciado que não teria o grupo camarote na edição, dizendo que nunca negou que a emissora escolheria influenciadores para a edição.

Interpretação de texto é uma coisa louca. A expectativa pode muitas vezes não ser a realidade. Falei que o BBB estava, naquele momento, voltado para as inscrições e ainda estamos. Também falei que não vamos ter olheiros. Isso não quer dizer e não falei em momento algum que a gente não teria o pessoal do camarote. A imprensa interpretou assim e eu como mortal, me fiz de morto! Kkk Vai lá e leia de novo. Não neguei nada. Lógico, faz parte do nosso jogo. Para quem se inscreveu o maior respeito e continuamos de olho em vocês. O spoiler do momento é... o BBB 21 vai começar antes de começar!!!

Boninho, que é diretor geral dos programas de entretenimento da casa, também falou sobre a edição do The Voice para participantes com mais de 60 anos de idade.

O The Voice +60 vai ter um time de técnicos muito bacana. Mumuzinho, Claudia Leitte e Daniel. Já 'namoramos' uma quarta cadeira e está tudo certo, disse ele, fazendo mistério. Logo depois, Emiciada foi anunciado como o quarto integrante da atração.