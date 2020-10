Neymar posta vídeo dançando música de cantora argentina, que resposta vídeo com emojis apaixonados e explica: Ele é um bom amigo

26/10/2020 | 11:10



Neymar Jr. presenteou os fãs com um Stories dançando na noite do último domingo, dia 25. Além do gingado do jogador ter chamado a atenção, o que deixou os internautas curiosos foi a escolha da música Bendición, da argentina Emilia Mernes e parceria com o porto-riquenho Alex Rose, para o vídeo - isso porque o craque não deixa de curtir os cliques sensuais da cantora no Instagram!

No vídeo, o jogador marcou Emilia e escreveu um trecho da canção acompanhado de emojis de chamas, no qual se lê, em português:

Você colocou sua mão no fogo.

Pouco tempo depois, a cantora republicou o Stories e marcou o jogador com a seguinte legenda, acompanhada de emojis de chamas e carinhas apaixonadas - aquelas com corações no lugar dos olhos:

Que flow!

Essa, no entanto, não foi a primeira interação da dupla na rede social. Ao entrar no perfil de Instagram de Emilia é possível ver que o craque curte grande parte de suas fotos e, durante uma entrevista ao programa Latinx Now!, comandado pela apresentadora Claudia Vergara no canal Telemundo, em agosto, Emilia ficou sem graça ao falar sobre o jogador, afirmando apenas:

Ele é um bom amigo.

Durante o programa, ela também afirmou que estava aprendendo a falar algumas palavras em português com um amigo brasileiro! Será que ela estava se referindo ao craque?