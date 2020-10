'Escolinha do Professor Raimundo' volta às aulas presenciais

26/10/2020 | 11:02



Uma edição inédita da Escolinha do Professor Raimundo foi ao ar neste domingo, 25, pela TV Globo. A volta às aulas presenciais teve direito a todas as regras de distanciamento social e os protocolos de segurança contra o novo coronavírus, como álcool em gel em todas as carteiras dos atores que interpretam os alunos.

Logo nos primeiros minutos, Bruno Mazzeo, que interpreta o Professor Raimundo, explicou que as mesas estão respeitando a distância entre si por causa da covid-19. Antes de retomar as aulas presenciais, a Escolinha chegou a lançar episódios em podcast para lembrar do tempo em que a atração era exibida no rádio, em 1952.

Nas redes sociais, os internautas comentaram a nova edição do programa e alguns repararam que os atores não estavam usando proteção no rosto contra o coronavírus. "Escolinha do Professor Raimundo retornou com as aulas presenciais. Nenhum "aluno" de máscara", escreveu um usuário do Twitter.