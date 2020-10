Com semana marcante, Ângelo supera Pelé e é o 2º mais novo a jogar pelo Santos

26/10/2020 | 10:48



O atacante Ângelo Gabriel dificilmente vai conseguir se esquecer da última semana. Com apenas 15 anos, ele fez, em um período de apenas quatro dias, o seu primeiro treino com o elenco principal do Santos, assinou um pré-contrato com o clube e estreou entre os profissionais. Superou, assim, até mesmo Pelé em precocidade pelo time.

No domingo, Ângelo, relacionado por Cuca para o duelo com Fluminense, foi acionado durante o segundo tempo da derrota no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Não conseguiu evitar a derrota por 3 a 1, mas entrou para a história ao atuar pela primeira vez com o Santos tendo apenas 15 anos, 10 meses e 4 dias.

Ângelo, assim, só está atras de Coutinho na relação dos mais jovens que vestiram a camisa do clube. O centroavante participou de goleada do Santos por 7 a 1 sobre o Sírio Libanês, de Goiás, em 17 de maio de 1958 quando tinha apenas 14 anos, 11 meses e 6 dias.

Com isso, Ângelo deixou para trás Pelé, e por apenas 11 dias. O Rei do Futebol atuou pela primeira vez com a camisa santista com apenas 15 anos, 10 meses e 15 dias, numa goleada por 7 a 1 sobre o Corinthians de Santo André em 7 de setembro de 1956.

Ângelo substituiu Lucas Braga durante o segundo tempo e atuou aberto pela ponta direita. Mas teve desempenho discreto, algo considerado natural pelo técnico Cuca, que apostou na evolução da jovem promessa do Santos nas próximas chances que vai receber.

"O que me fez trazer o Ângelo foi os jogos e treinos e jogos da base. Para colocar no jogo foi a necessidade que a gente tinha de um jogador de velocidade pelo lado, uma vez que o Marinho estava por dentro e a gente não tinha o Kaio Jorge. Eu precisava da velocidade pelo lado direito. Lógico que ele vai render muito mais no decorrer da carreira dele. Foi uma primeira vez. Tende a ser bem melhor na segunda, na terceira, pela experiência que o menino vai ganhar", explicou o treinador.

A atuação, ainda, que apagada e de pouco mais de 30 minutos concluiu uma sequência de dias agitados para Ângelo. Afinal, na quinta-feira, participou de seu primeiro treino no elenco principal. No dia seguinte, firmou um pré-contrato com o clube, o primeiro da sua carreira profissional, que entrará em vigor no fim de dezembro, quando ele completar 16 anos.

Até então, vinha sendo aproveitado pela equipe de juniores, no Campeonato Brasileiro Sub-20. Eram cinco jogos disputados, com dois gols marcados no torneio nacional. No último domingo, porém, ao invés de ir ao CT Rei Pelé para enfrentar o Grêmio pela competição da base, estava no Maracanã para iniciar a sua trajetória pelos profissionais do Santos.

Confira quais são os 5 atletas que estrearam mais jovens pelo time:

1.º - Coutinho

Idade de estreia: 14 anos, 11 meses e 6 dias

Partida: Santos 7 × 1 Sírio Libanês-GO, em 17 de maio de 1958

2.º - Ângelo

Idade de estreia: 15 anos, 10 meses e 4 dias

Partida: Fluminense 1 x 3 Santos, em 25 de outubro de 2020

3.º - Pelé

Idade de estreia: 15 anos, 10 meses e 15 dias

Partida: Corinthians de Santo André 1 × 7 Santos, em 7 de setembro de 1956

4.º - Gabriel

Idade de estreia: 16 anos, 4 meses e 17 dias

Partida: Santos 4 × 0 Barueri, em 16 de janeiro de 2013

5.º - Sandry

Idade de estreia: 16 anos, 5 meses e 1 dia

Partida: Bragantino 1 × 4 Santos, em 31 de janeiro de 2019