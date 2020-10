Sthefany Brito nega nascimento de seu primeiro filho e explica ausência nas redes sociais: Invadiram minha conta

26/10/2020 | 10:10



Na madrugada desta segunda-feira, dia 26, Sthefany Brito usou o Stories do Instagram para esclarecer seu sumiço das redes sociais e negar alguns boatos de que estaria ausente porque Antônio Enrico, primeiro filho que espera ao lado do marido Igor Raschkovsky, teria nascido. A atriz revelou então que sua ausência ocorreu por um motivo surpreendente - sua conta na rede social foi hackeada!

Através de imagens com fundo escuro e apenas mensagens escritas, a futura mamãe começou explicando a situação e garantindo que Enrico ainda não chegou - além de alertar os seguidores sobre uma nova série de ataques para hackear contas do Instagram:

Gente, Enrico não nasceu. Sumi hoje por motivos de: invadiram minha conta aqui no Instagram. Passei o dia nessa função e agora a noite consegui ter acesso de novo. Tem um novo golpe aí rolando... Amanhã explico melhor.

Em seguida a atriz, que já está com nove meses de gestação, revelou que também está ansiosa pela chegada do pequeno e admitiu que, como é comum nos estágio finais da gravidez, está com algumas dificuldades para dormir:

Eu aqui esperando um sinal do Enrico e em vez disso minha conta é hackeada [risos]. Enquanto isso, meu gordinho segue firme e forte dentro do forninho. Vou tentar dormir porque daqui a pouco ou tem um xixi me acordando, uma azia ou uma dor nas costas. Boa noite.