Zilu Camargo chama Graciele Lacerda de piriguete e fãs detonam: É muita vergonha pra passar sozinha

Eita! Zilu Camargo está dando o que falar nas redes sociais. No último final de semana, a ex de Zezé Di Camargo quis comentar a foto de Rick, da dupla com Renner, que havia postado um clique da esposa, Geralda Helena, mas acabou chamando Graciele Lacerda, atual amada de Zezé, de piriguete!

Rick havia postado a foto com a esposa e indicou a localização onde estavam: Itapema, Santa Catarina, onde recentemente Zezé e Graciele inauguraram um duplex luxuoso para poder passar alguns dias de descanso. Nos comentários, Zilu, que está em outro relacionamento, disse o seguinte:

Amiga, o Zezé está aí com a piriguete dele! Kkkk

O comentário já foi excluído, mas os fãs estão falando coisas do tipo:

Gente, só eu que vi o comentário da Zilu aqui? Acho que era pra ser direct, sumiu... mas eu printei kkkk porque não acreditei no que tava vendo.

A Zilu é o maior caso de falta de superação conhecido pela mídia! Meu Deus... Como pode? É muita vergonha pra passar sozinha.

Quem for julgar a atitude: experimentem ser traída, trocada e humilhada por um homem que você fez das tripas coração pra vencer na vida!

Zilu, já dizia Marília Mendonça: de mulher pra mulher, SUPERA!!!

Zilu... A palavra do momento é superação.

Enquanto esse babado todo rolava, Graciele postou uma foto em seu Instagram para mostrar o look que havia escolhido para o sábado à noite. Porém, a musa fitness teve que ler o seguinte comentário de uma seguidora:

Essa mulher pode ser bonita de corpo, mas de rosto... meu Deus, não consigo ver beleza, desculpa.

Não demorou para que a própria Graciele rebatesse:

Não precisa pedir desculpa. Cada um tem sua opinião. Beijos.

Arrasou, né?