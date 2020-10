26/10/2020 | 07:29



A Europa saiu do horário de verão neste domingo (25), atrasando seus relógios em uma hora. Londres e Lisboa passaram a ficar três horas à frente de Brasília. Já Madri, Paris, Berlim, Frankfurt, Roma e Milão estão agora quatro horas à frente do horário de referência brasileiro. Com isso, as Bolsas de Londres, Paris, Frankfurt, Madri, Milão e Lisboa passam a operar das 5h às 13h30 (de Brasília) a partir desta segunda-feira.