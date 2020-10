Guarani vence Avaí e se distancia da zona de rebaixamento na Série B

25/10/2020 | 20:50



O Guarani ganhou fôlego neste domingo ao vencer o Avaí, por 2 a 1, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 18.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Júnior Todinho e Romércio fizeram os gols paulistas e Alan Costa anotou para os catarinenses.

O resultado positivo ajudou o time campineiro a abrir vantagem para a zona de rebaixamento. O Guarani, sem perder há quatro jogos, saltou para o 13.º lugar com 21 pontos, a dois da degola. O Avaí, por sua vez, parou na 11.ª posição com 23 pontos. Os catarinenses não vencem há três rodadas.

Guarani e Avaí fizeram um jogo lá e cá no primeiro tempo. Os visitantes deram o primeiro susto logo aos 4 minutos em chute de Pedro Castro que Gabriel Mesquita fez boa defesa. A resposta do Guarani veio aos 7 minutos. Rafael Costa aproveitou levantamento de Renanzinho e cabeceou firme, mas Glédson espalmou.

Gastón Rodriguez quase fez um gol sem querer ao tentar cruzar aos 14 minutos, mas o goleiro do Guarani voltou a tempo. Aos 33 minutos, Glédson deu rebote em chute de Rafael Costa e Junior Todinho marcou de cabeça para o Guarani.

O Avaí tentou empatar três minutos depois em chutaço de Ralf, mas Gabriel Mesquita apareceu novamente. Por fim, aos 40 minutos, Arthur Rezende recebeu de Renanzinho e chutou, mas Glédson conseguiu evitar o segundo gol paulista.

O Avaí voltou para o segundo tempo com a ideia de empatar o jogo. Aos 9 minutos, Pedro Castro arriscou, mas Gabriel Mesquita, de mão trocada, evitou o empate. A resposta do Guarani veio aos 13 minutos em chute cruzado de Renanzinho que tirou tinta da trave. Junior Todinho também assustou em chute que a bola desviou na zaga e raspou a trave.

Aos 31 minutos, o Guarani ampliou. Romércio aproveitou escanteio batido por Arthur Rezende e fez de cabeça. O Avaí diminuiu com Alan Costa aos 39 minutos, mas já não dava tempo para mais nada.

Na 19.ª rodada, a última do turno da Série B, o Guarani visitará o Juventude no domingo, às 18h15, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Avaí, enquanto isso, receberá o América-MG no sábado, às 19 horas, na Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2X 1 AVAÍ

GUARANI- Gabriel Mesquita; Pablo, Romércio, Wálber e Erick Daltro; Bruno Silva, Eduardo Person (Arthur Rezende), Renanzinho (Eliel) e Lucas Crispim; Júnior Todinho e Rafael Costa (Bruno Sávio). Técnico: Felipe Conceição.

AVAÍ - Glédson (Lucas Frigeri); Iury (Felipe Santos), Betão, Alan Costa e João Lucas; Ralf (Jonathan), Luan Silva e Pedro Castro (Renatinho); Valdívia, Gastón Rodriguez (Ronaldo Silva) e Getúlio. Técnico: Geninho.

GOLS - Junior Todinho, aos 33 minutos, do primeiro tempo, Romércio, aos 31 minutos, Alan Costa, aos 39 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS - Pablo (Guarani); Luan Silva, Alan Costa, Zé Marcos (Avaí).

RENDA e PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).