Empresas da região oferecem 262 vagas

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



26/10/2020 | 00:01



Após um pouco mais de um mês com ofertas de emprego acima das 300 vagas por semana, empresas da região têm nesta semana o menor número de oportunidades do período. Aqueles que buscam emprego têm como concorrer a 262 postos oferecidos nos centros públicos da região. Vale lembrar que no primeiro semestre, o Grande ABC assistiu à eliminação de 32.426 postos com carteira assinada, desdobramento da Covid-19.

A queda no volume de oportunidades de uma semana para outra neste momento pode ser reflexo de menos pessoas desempregadas por alguns cargos que já foram ocupados. E a boa notícia é que daqui até o fim do ano a estimativa é de que colocações sejam abertas devido as festividades de fim de ano (leia mais ao lado).

Das 262 oportunidades, a maior parte das chances, 130 delas, está na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo – sendo 50 para operador de caixa, 50 para repositor de mercadorias, dez para operador de empilhadeiras e cinco para motorista carreteiro. A unidade está recrutando por meio do envio do currículo para o e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br, indicando vaga desejada.

Em seguida estão as 41 chances registradas no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires. Entre as oportunidades, existem 15 vagas para vendedor interno, cinco para técnico de refrigeração (instalação) e cinco para mecânico montador – o cadastro em seletivas pode ser feito por meio do portal Emprega Brasil, do governo federal (www.empregabrasil.mte.gov.br).

A Luandre, recrutadora que tem agência em Santo André, possui 40 chances nesta semana – cujo salários variam de R$ 1.000 a R$ 2.000. Interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br.

Outras 24 vagas estão disponíveis em Mauá. As oportunidades estão ofertadas no aplicativo Sine Fácil, disponível para Android e iOS, para candidatos que já têm perfil no centro público. É possível também comparecer à Rua Jundiaí, 63 – bairro Matriz.

No CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André há outros 16 postos. A inscrição é realizada pelo portal https://empregabrasil.mte.gov.br. Em Diadema, são 11 vagas, sendo quatro para ajudante de produção. Candidatos devem enviar e-mail para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

Companhias têm 6.455 postos de estágio

O Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) oferece nesta semana 6.455 vagas de estágio em todo o Brasil. As ofertas são destinadas para estudantes que estão cursando o ensino médio, técnico ou superior.

As áreas de atuação são diversas. Entre elas estão administração, arquitetura, ciências contábeis, design e jornalismo. No caso de serem selecionados, os estagiários receberão bolsa-auxílio, que pode variar entre R$ 520 a R$ 2.500.

Os interessados em concorrer a um dos postos poderão se inscrever gratuitamente por meio do próprio site do Nube (www.nube.com.br) até esta quinta-feira – data-limite no qual, geralmente, os processos seletivos permanecem em aberto. Outra forma de inscrição é por meio do telefone 3514-9315.

Para participar do processo, a principal exigência é que os estudantes estejam devidamente matriculados e frequentando as aulas.

Devido ao atual cenário, a maior parte das entrevistas está sendo feita de maneira remota.