Com gol de Vardy, Leicester vence Arsenal fora de casa pelo Inglês

25/10/2020 | 19:07



Jamie Vardy saiu do banco de reservas neste domingo para ampliar a sua fama de carrasco do Arsenal. Recém-recuperado de lesão, entrou em campo durante a etapa final no Emirates Stadium para dar a vitória ao Leicester por 1 a 0, diante do time londrino, pela sexta rodada do Campeonato Inglês.

Foi o seu 11º gol no torneio contra o Arsenal, tendo saído aos 35 minutos do segundo tempo. Ele não marcou mais vezes contra nenhum time na competição. Assim, recuperou o Leicester de derrotas em casa para o West Ham e Aston Villa, além de levar o time a vencer o oponente como visitante pela primeira vez desde 1973.

A equipe de Brendan Rodgers ganhou todos três de seus jogos fora até o momento, marcando nove gols longe da casa. No total, soma 12 pontos e ocupa a quarta colocação. Já o Arsenal segue oscilando. Após estrear com uma vitória por 3 a 0 sobre o Fulham, a equipe de Mikel Arteta fez apenas cinco gols em cinco duelos. E com três triunfos e três derrotas, ocupa o décimo lugar no Inglês, com nove pontos.

Também neste domingo, o Wolverhampton empatou por 1 a 1 com o Newcastle, em casa, com os gols da partida saindo nos minutos finais. O mexicano Raul Jimenez colocou o time mandante em vantagem aos 35, mas Jacob Murphy igualou aos 44. Foi a quarta vez consecutiva que os times se igualaram por 1 a 1 e a sétima em 11 duelos na Premier League. Com o resultado, o Wolverhampton é o oitavo colocado, com dez pontos, enquanto o Newcastle é o 14.º, com sete.