Cruzeiro empata no fim com o Náutico, mas segue na zona da degola da Série B

25/10/2020 | 18:35



Maior esperança para reorganizar o Cruzeiro, o técnico Luis Felipe Scolari as dificuldades que terá no Campeonato Brasileiro da Série B. De novo sem jogar bem, o time mineiro sofreu para empatar por 1 a 1 com o Náutico neste domingo, no estádio dos Aflitos, no Recife, em jogo válido pela 18.ª rodada.

A igualdade manteve o Cruzeiro ainda na zona de rebaixamento, em 17.º lugar, com 17 pontos. O Náutico, que vinha de vitória sobre o lanterna Oeste por 1 a 0, atingiu os 19 e ficou em posição intermediária, ainda preocupado com o risco de queda.

Antes mesmo de o jogo começar, Felipão demonstrava confiança em uma melhora após a sua primeira vitória, sobre o Operário-PR, por 1 a 0, em Ponta Grossa, na rodada anterior. "Eu acho que algumas coisas podem melhorar, no sentido de jogadas que trabalhamos nestes poucos dias. Por isso, repeti a mesma equipe para ver como vai ser este primeiro tempo".

Na prática, porém, não houve nenhuma evolução visível. Os dois times adotaram o mesmo esquema, o 4-4-2. O Náutico deixou no banco Juninho Lola, auxiliar de Gilson Kleina, afastado com covid-19. Mas bem posicionado, o mandante dominou as ações em campo e passou a se arriscar no ataque. Aos 20 minutos, abriu o placar em jogada individual de Vinícius. Ele recebeu a bola do lado esquerdo, fez o drible em diagonal e bateu no contrapé de Fábio, que saltou sem alcançar a bola.

Dois minutos depois, quase o Cruzeiro devolveu. Régis cobrou falta em direção à área, onde Ramon subiu bem e testou firma, mas para fora. A bola passou perto da trave esquerda, assustando o goleiro Jefferson.

O time pernambucano quase ampliou aos 32 minutos. Kieza dividiu com a defesa na área e mesmo desequilibrado, chutou. A bola passou pelo goleiro Fábio, mas foi salva perto do gol por Ramon, que deu um chutão. Para complicar a vida de Felipão, aos 35 minutos Artur Caíke, seu principal artilheiro, com três gols, teve de ser substituído por Airton por lesão. O Náutico voltou a ameaçar aos 44 minutos, em uma falta cobrada por Jean Carlos. Ele ameaçou cruzar, porém, arriscou o chute no alto, exigindo que Fábio espalmasse no alto.

O Cruzeiro voltou com mais duas trocas forçadas para o segundo tempo. O lateral Matheus Ferreira, que tinha levado uma pisada de Jorge Henrique no tornozelo esquerdo, deu vaga para Patrick Brey e Sassá entrou no lugar do meia Marquinhos Gabriel, que sentiu dores na perna direita.

O Náutico também fez uma troca, com Jorge Henrique, machucado, dando lugar para Erick. Ele quase ampliou o placar aos 11 minutos, quando Ramon foi atrapalhado pelo quique da bola e Erick desceu sozinho, entrou na área e chutou. A bola desviou em Fábio e estava entrando quando Cacá aliviou em cima da linha.

Estava claro que esta seria a estratégia do time da casa: esperar o avanço do Cruzeiro para explorar os contra-ataques. Mas foi exatamente desta forma que o time mineiro chegou ao empate aos 40 minutos. Felipe Machado lançou Patrick Brey pelo lado esquerdo, de onde saiu o cruzamento no alto. No meio da pequena área, Airton desviou de cabeça e mandou a bola no canto esquerdo do goleiro: 1 a 1.

O Cruzeiro volta a campo agora na próxima sexta-feira às 21h30 diante do Paraná, no Mineirão, pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno. O Náutico vai pegar o CSA, no sábado às 21 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 1 X 1 CRUZEIRO

NÁUTICO - Jefferson; Hereda, Carlão, Camutanga e Kewyn; Rhaldney, Jhonnatan (Djavan), Jean Carlos (Marcos Vinícius) e Jorge Henrique (Erick); Vinícius (Álvaro) e Kieza. Técnico: Juninho Lola (interino).

CRUZEIRO - Fábio; Rafael Luiz, Cacá, Ramon e Matheus Pereira (Patrick Bray); Adriano, Jadsom Silva (Felipe Machado), Régis (Welinton) e Marquinhos Gabriel (Sassá); Artur Caíke (Airton) e Marcelo Moreno. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS - Vinícius, aos 20 minutos do primeiro tempo. Airton, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho (SP).

CARTÕES AMARELOS - Camutanga, Jorge Henrique e Rhaldney (Náutico). Cacá, Welinton, Marquinhos Gabriel e Ramon (Cruzeiro).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).