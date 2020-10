Presidente municipal do Republicanos em SP, Marcos Alcântara morre aos 44 anos

25/10/2020 | 18:20



O presidente municipal do Republicanos em São Paulo, Marcos Alcântara, morreu neste domingo, 25, em decorrência de um câncer, descoberto no início de 2020. Ele tinha 44 anos e estava no comando do partido na capital paulista desde dezembro de 2018.

Por meio de uma nota, o diretório municipal do Republicanos SP lamentou a morte e disse que Alcântara era conhecido pelo "espírito de liderança e força de vontade".

Em 2018, ele coordenou a campanha vitoriosa do deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP). O parlamentar se manifestou no Twitter após receber a informação do falecimento. "Em nome de todos que, como ele, ajudaram a construir nosso partido, presto meus sinceros sentimentos à família, pedindo a Deus que conforte seus corações", escreveu.

Candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Republicanos nas eleições municipais deste ano, Celso Russomanno escreveu no Twitter que Alcântara "foi um guerreiro e incansável batalhador pelo crescimento do Republicanos na cidade de São Paulo".

"Marcos, continuaremos o seu trabalho, honraremos sua história. Descanse em paz", acrescentou Russomanno.