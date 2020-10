Solteirona? Andréa Nóbrega faz mistérios sobre novo amor: Meu coração está feliz

25/10/2020 | 16:10



Andréa Nóbrega deu uma entrevista para a revista Mais Bonita que na qual está estampando a capa e durante o bate-papo aproveitou para negar logo de cara que não teve nenhum affair com o cantor Eduardo Costa.

Tudo se deu porque os fãs da empresária começaram a levantar suspeitas sobre o assunto quando ela deixou uma mensagem elogiando o sertanejo em um vídeo picante publicado por ele mesmo em suas redes sociais.

A ex-A Fazenda acabou de completar os seus 52 anos de idade e em meio a rumores não descartou a possibilidade de viver uma nova história de amor.

- Meu coração está feliz, não sou de me envolver com qualquer pessoa só para mostrar que eu estou com alguém, a partir do momento que eu encontrar alguém que seja realmente aquilo que Deus quer pra mim, vou me entregar e contar para meu público. Mas por enquanto estou quietinha!

Lembrando que Andréa Nóbrega foi casada por 23 anos com o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega e durante o reality rural, ela comentou até que após a separação as portas se fecharam para ela na televisão. Eita!