Mc Mirella confirma plano com Luiza Ambiel para ter informações de fora de A Fazenda 12

25/10/2020 | 15:11



Luiza Ambiel foi vetada de aparecer ao vivo em A Fazenda 12 durante gravação do Hora do Faro. O motivo? De acordo com o colunista Leo Dias, a atriz teria combinado sinais com Mc Mirella para passar informações de fora da casa. A intenção seria de informar se a cantora estava ou não popular, dando uma vantagem importante para ela no jogo.

A falta da participação de Luiza durante o ao vivo do reality também chamou a atenção dos peões, que passaram a especular sobre a ausência da atriz. O participante Lipe já havia suspeitado da possibilidade de um combinado entre as duas e, na manhã deste domingo, dia 25, Mc Mirella confirmou durante uma conversa com Stéfani Bays que realmente havia feito uma plano para que Luiza a informasse sobre as notícias de fora da casa.

- Eu também lembrei o por que de não passarem a Luiza [no programa Hora do Faro], disse a cantora.

- Por quê? É o que eu estou pensando. Vocês combinaram sinais?, perguntou Stefani.

Mirella, então, confirmando dizendo um aham para a colega de confinamento.

Vish! A participação completa de Luiza Ambiel no programa Hora do Faro vai ao ar ainda neste domingo, dia 25, às 15h30 na Record TV. Vale dizer que, além de ser vetada de falar com os peões, a atriz também bateu boca e ficou alterada com a jornalista Fabíola Gadelha, após ela dizer que a participante fazia fofoca por maldade e queria colocar Mariano contra Biel.