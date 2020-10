Ana Maria Braga compartilha foto antiga e relembra carreira no jornalismo

25/10/2020 | 15:10



Ana Maria Braga aproveitou as suas redes sociais no último sábado, dia 24, para compartilhar com seus fãs e seguidores uma foto super rara no período que atuou no jornalismo.

Vocês sabia que a TV Tupi Ribeirão Preto foi a primeira no interior? Ela ficou no ar de 1952 a 1962, quando teve um vendaval que derrubou a antena da emissora, instalada no centro de Ribeirão Preto. Em 1971, a TV Rio Preto foi lançada no canal 8 e surgiu o primeiro jornal televisivo na cidade. Olha quem estava na bancada.

Isso mesmo, a apresentadora já esteve à frente de uma bancada de um telejornal antes mesmo de ir para a Globo e ter o seu próprio programa.

Algumas marquinhas na imagem deixam claro que o registro foi feito muitos anos atrás mesmo e , claro, os fãs adoraram a foto antiga porque Ana Maria aparece com os cabelos bem curtinhos e usando uma roupa preta e dourada bem linda, e ela recebeu comentários como:

Ícone, disse um fã.

Pioneira, comentou outra seguidora.