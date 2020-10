25/10/2020 | 14:13



Marcos Mion, apresentador de A Fazenda, da Record, usou seu Twitter no sábado, 24, para ironizar uma acusação de "manipulação" no reality show.

Um seguidor escreveu: "Biel encontrou o papel que o Rodrigo Carelli diretor deixou com instruções de como ele deve agir durante o programa. Manipulação descarada! Até a câmera mudou quando ele encontrou o papel".

Mion, então, compartilhou a mensagem: "Esse tuíte animou meu dia! Só de imaginar o Carelli se escondendo entre os arbustos, pé ante pé, dando um rolamento atrás do poço até deixar as instruções no local combinado com o Biel eu rio sozinho! Queria muito ver essa cena!"