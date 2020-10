Inspiração! Sobrinhas de Grazi Massafera são modelos e já faturam nas redes sociais

25/10/2020 | 13:11



O sucesso é de família! De acordo com o jornal Extra, as duas sobrinhas de Grazi Massafera, Gleicy e Gabrielle, estão seguindo os passos da tia em rumo ao estrelato. Despontando no mundo da moda, pelo que parece, ambas já faturam com publicações pagas nas redes sociais.

Gleicy, de 22 anos de idade, e Gabrielle Massafera, de 16 anos, são filhas do irmão mais velho da atriz, o engenheiro Alecsandro. A mais velha se divide entre os trabalhos e também à faculdade de Direito. Segundo a publicação, ela recebe por estrelar campanhas e, alguns dos trabalhos, posta em suas redes sociais, que já contam com mais de 43 mil seguidores.

Gabrielle Massafera não é muito diferente, apesar de o volume de postagens ser bem menor que o da irmã. Mesmo assim, a adolescente anuncia produtos e posa com looks bastante modernos para seus mais de 36 mil seguidores no Instagram.

Assim como Grazi, Gleicy foi miss na cidade onde nasceu, Paranaguá, no Paraná. Ela e Gabrielle, aliás, vivem até hoje na cidade, junto com os pais. A relação das meninas com a tia é muito próxima e inúmeras trocas de carinho nas redes sociais já foram vistas.

Saúde e exercícios físicos

Além de tia coruja, Grazi Massafera também se empenha muito no cuidado com a saúde. A atriz faz ioga e, vira e mexe, publica foto de alguns exercícios em suas redes sociais. A mais recente, por sua vez, chamou a atenção de seus seguidores por aparentar ser extremamente difícil de reproduzir.

Na imagem, a artista surge de cabeça para baixo, apoiando o corpo com parte dos braços.

Postura de escorpião. Um dia eu chego lá. Sábado à noite, publicou a atriz.

Fãs de Grazi, claro, ficaram boquiabertos com a pose feita pela artista e houve, até mesmo, interação entre a atriz a uma famosa.

Já chegou lá, né, pontuou a apresentadora Angélica.

Não. Tem colocar (encostar) o pé na cabeça, explicou Grazi.