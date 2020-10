Maiara e Maraisa se emocionam após primeiro show com público fora do carro: - Uma emoção surreal

25/10/2020 | 13:10



A noite do último sábado, dia 24, foi especial para Maiara e Maraisa. Isso porque, a dupla sertaneja inaugurou o maior espaço de shows com distanciamento social do Brasil: a Arena Planeta Drive-In Pinhais!

Com ingressos esgotados, o show contou com a presença de três mil pessoas, que foram divididas em 692 áreas reservadas (4m² cada) com distanciamento social entre elas:

- Foi um show incrível, fiquei o tempo todo com vontade de chorar. Uma emoção surreal. Parece que é o recomeço da nossa carreira. Foi um dos melhores shows da minha vida. Nunca mais irei esquecer, disse Maiara, de acordo com um comunicado divulgado pela assessoria do espaço.

Além disso, nas redes sociais, as irmãs também se pronunciaram. No Instagram, Maiara publicou uma foto sua no palco e, na legenda, disse: Gratidão. Já Maraisa, antes do show, declarou:

Tô até agora sem dormir pensando em como vai ser hoje. Finalmente um show em que poderemos curtir a galera de perto. Sem aglomeração, tudo pensado conforme as melhores referências de eventos já realizados na Europa e na Ásia. Que honra inaugurar Arena Planeta Drive-In Pinhais.