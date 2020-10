Primórdios da Imprensa universitária

Ademir Medici

Vocês estão lembrados do jornalista e advogado Admar Mendes de Campos, que completou 100 anos de idade em 21 de maio de 1920? Pois bem: Memória recebeu do Dr. Admar, por intermédio da sua sobrinha Vera Lúcia de Meira Campos, duas coleções de jornais estudantis maravilhosos.

Lemos com carinho. Separamos informações. Sistematizamos. E hoje Memória tem em mãos informações que antecedem o surgimento do <CF160>News Seller</CF>, hoje este Diário do Grande ABC de tantas histórias.

O que pensavam os estudantes dos anos 1940 e 1950. Seus planos, seus sonhos. Jovens articulistas, hoje cidadãos respeitáveis, alguns de saudosa memória. História escrita e recuperada. Homenagens prestadas. Publicidade de época.

Dr. Admar foi o primeiro diretor responsável pelas duas publicações. O Universitário foi o órgão oficial da Ausa (Associação dos Universitários de Santo André). E dele nos ocuparemos.

Os universitários de então enviam para os dias presentes o recado de uma época, cada qual seguindo um caminho profissional. Dois articulistas (para citar dois nomes conhecidos de vocês): Acylino Bellisomi e Alexandre Takara. Um terceiro nome: CVC (Carlos Vicente Cerchiari), que criou a empresa de turismo tipicamente andreense, e que hoje passa por momentos delicados. Conhecem?

AUSA

Escreve o jovem Admar Mendes de Campos, no número inicial de O Universitário: o que é a Associação dos Universitários de Santo André.

Em 8 de abril de 1953 foi fundada a Associação dos Universitários de Santo André, congregando os estudantes residentes e domiciliados em Santo André, São Caetano e São Bernardo, devidamente matriculados em qualquer escola superior do nosso País.

A data escolhida procurou coincidir com a celebração dos quatro séculos da Vila de Santo André da Borda do Campo, que marcou grandes celebrações na cidade.

Admar lembrava a falta de escolas superiores na região, o que obrigava os estudantes a seguirem para São Paulo ou outras paragens. Formados, a maioria retornava à região, mas o espírito de unidade entre os acadêmicos se perdera.

Daí o objetivo da Ausa e de O Universitário: unificar a família estudantil. Teria conseguido? A leitura dos jornais que o Dr. Admar guardou, e nos cedeu, dará boas pistas, daí porque passam a ser pauta obrigatória aqui em Memória.

Frase – “(...) aceitaremos toda e qualquer sugestão que nos seja endereçada, uma vez que, absolutamente leigos nos assuntos jornalísticos, não podemos acertar se não formos guiados e orientados pela experiência dos outros”.

Do prefácio do nº 1 de O Universitário.

Primeiro anúncio – Joalheria Suissa. Oficina de joias. Consertos e reformas. Julio Lowy. Rua Coronel Oliveira Lima, 282, tel. 691, Santo André.

Aviso – Aguardem o tradicional Baile Universitário.

Diário há meio século

Domingo, 25 de outubro de 1970 – ano 13, edição 1368

Manchete – Salvador Allende já é o presidente do Chile. No Congresso, venceu o conservador Jorge Alessandri por 153 votos a 35.

Diário – Recorde de anúncios classificados: 17 páginas de compra e venda de imóveis, automóveis, material para construção, oportunidade e oferta de empregos.

Imóveis – Inaugurado o Condomínio Regina, à Rua Dom Luiz, esquina com a Imperador Dom Pedro, em São Bernardo, obra da Sobloco.

Esportes – Terminam os Jogos Abertos do Interior, em Bauru. Santo André sagra-se campeão geral, empatado em primeiro com os donos da casa.

São Caetano torna-se bicampeão em basquete feminino, ao vencer Piracicaba por 54 a 46.

E Santo André é o primeiro campeão de futebol na história dos JAI. Vence o Santos na final por 1 a 0, gol de Delém.

Dos enviados especiais Pedro Martinelli e Alberto do Carmo Araujo (Giba); serviço local: Salvador Silva e Luis Romão.

Em 25 de outubro de...

1920 – Comissão Pró-Estádio de São Paulo enviou carta-circular a todos os prefeitos do Estado, pedindo a lista das agremiações esportivas de cada cidade.

São Bernardo foi uma das prefeituras que responderam, citando clubes como o Serrano, Operário, Ribeirão Pires, Corinthians, Primeiro de Maio, São Caetano, Brasil, AA São Bernardo, Primavera, Internacional, Pilar e Industrial.

1930 – Começa a Nova República. Afrânio de Mello Franco nomeado ministro do Exterior.

Do editorial do Estadão: ‘Vamos criar de novo a República que os políticos destruíram’.

Hoje

Dia da Democracia. Lembra a morte do jornalista Vladimir Herzog, nesta data, em 1975.

Dia Nacional da Saúde Bucal

Dia do Cirurgião-Dentista

Dia do Sapateiro

Dia Mundial do Macarrão: criado em 1995, durante o 1º Congresso Mundial de Pasta, em Roma, na Itália.

Santos do Dia

Antônio de Sant’Anna Galvão, Frei Galvão (Guaratinguetá, São Paulo, 1739 – São Paulo, São Paulo, 1822). O primeiro santo brasileiro.

Baltazar de Chiavari

Crispim e Crispiniano. Irmãos. Sapateiros. De origem romana e que depois seguiram para a Gália (França).

CRISANTE E DARIA. E, com eles, Claudia, Hilária, Jason e Mauro: martirizados em Roma, no ano de 283

Municípios Paulistas

Hoje é o aniversário de Casa Branca, elevado a município em 1841, quando se separa de Mogi Mirim; Penápolis (1913, separando-se de Bauru); e Flórida Paulista (1949, separando-se de Lucélia).

