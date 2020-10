Desfalcado pela covid-19, CRB vence Ponte Preta e se aproxima do G4 da Série B

24/10/2020 | 18:43



O CRB, com gol de Pablo Dyego, venceu a Ponte Preta, por 1 a 0, neste sábado, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 18.ª rodada, e encostou no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória deixou o time alagoano com 26 pontos, um a menos do que a equipe campineira.

Momentos antes do jogo, o CRB confirmou três casos de covid-19 em jogadores titulares. O zagueiro Reginaldo Júnior, o volante Moacir e o atacante Alison Safira foram substituídos por Xandão, Carlos Jatobá e Robinho, respectivamente. Todos os atletas contaminados foram isolados e cumprirão quarentena.

Com a bola em jogo, a Ponte Preta acertou a trave do goleiro Victor Souza em chute, de fora da área, de Bruno Rodrigues aos 12 minutos. Pablo Dyego, por sua vez, foi mais feliz aos 23 minutos. O atacante do CRB recebeu cruzamento rasteiro de Igor Cariús e meteu para dentro.

O segundo tempo foi de dar sono. CRB e Ponte Preta não criaram quase nada. Só aos 43 minutos Dawhan pegou bola espirrada e, mesmo dentro da área, errou o alvo isolando por cima do travessão. Os mandantes conseguiram administrar o placar, enquanto os paulistas não esboçaram reação.

Na 19.ª e última rodada do primeiro turno, o CRB visitará o Cuiabá na Arena Pantanal no próximo sábado, às 22 horas. A Ponte Preta, por sua vez, jogará na segunda-feira, feriado de Finados, às 17h30, contra o Figueirense no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 0 PONTE PRETA

CRB - Victor Souza; Reginaldo Lopes, Gum (Thiaguinho), Xandão e Igor Cariús (Ewerton Páscoa); Claudinei (Lucas Mendes), Carlos Jatobá e Diego Torres; Pablo Dyego (Luidy), Bill e Robinho (Thalisson Kelven). Técnico: Marcelo Cabo.

PONTE PRETA - Ivan; Léo Pereira (Camilo), Luizão, Rayan (Wellington Carvalho) e Ernandes; Dawhan, Barreto (Bruno Reis) e João Paulo; Moisés (Osman), Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto (Tiago Orobó). Técnico: Marcelo Oliveira.

GOL - Pablo Dyego, aos 23 minutos, do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Carlos Jatobá, Robinho (CRB); Barreto, Rayan (Ponte Preta).

RENDA e PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).