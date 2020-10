Em A Fazenda 12: após festa, Biel e Tays vão para o edredom

24/10/2020 | 15:21



Aconteceu na última sexta-feira, dia 23, a festa Neon, em A Fazenda 12 que foi um grande divisor de águas dentro do reality rural. Tudo porque quem estava brigado, se reconciliou. E quem não estava brigado, brigou!

Depois de muitos desentendimentos, Tays e Biel ainda estavam com aquele calor da vontade de querer ficar junto e alguns drinks acabaram ajudando o casal a se entender. Os dois conversaram bastante, colocaram os pingos nos is e finalmente se resolveram.

Por outro lado, Victoria Villarim e Lipe acabaram se desentendendo porque a peoa partiu pra cima do ex-De Férias com o ex questionando a nova amizade entre ele e Raíssa Barbosa, lembrando que Victoria está brigada com a ex-vice miss bumbum.

Lipe não deixou barato, deu uma bela invertida em Victória e comentou que a própria peoa também esteve ao lado de Raíssa no começo da temporada do programa, mas o clima entre os amigos ficou baseada em uma torta de climão.

Jojo Todynho também não anda gostando das atitudes de Villarim e fez algumas confissões para Stefani Bays que Victoria começou a ignorar durante a festa e que mesmo que haja um distanciamento entre elas no jogo, fora dele Jojo pretende continuar uma amizade.

E a noite não acabou por aí, não. Lucas Maciel, como sempre, dá um show de personalidade quando está bêbado. E pela segunda vez o peão erra o lugar de fazer as suas necessidades! A primeira ele fez xixi no chuveiro e desta vez optou por fazer na porta do box do banheiro. Era só esperar mais um pouquinho, né!? Sendo assim, o grupo inteiro foi punido!

Mas o que movimentou mesmo as redes sociais desta festa foi que depois de se reconciliarem, o casal Tays e Biel, foram trocar alguns beijinhos e movimentar o edredom. O rala e rola do casal foi tão grande que acabou desagradando Lipe e Lidi que foram dormir na sala porque ficaram incomodados.

Os usuários do Twitter acabaram colocando o assunto entre os mais comentados da rede social e uma internauta até passou um pano de leve pela atitude dos cantores:

E Tays que movimentou o edredom com o Biel? Mas nem julgo porque já fiz o mesmo!

Eita! Será que esse assunto ainda vai render?