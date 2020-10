Gilberto Gil encanta ao surgir em vídeo cantando com a neta Flor Gil

24/10/2020 | 14:11



Gilberto Gil compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que aparece cantando com a neta Flor Gil! O cantor de 78 anos de idade encantou na última sexta-feira, dia 23, ao publicar o registro que fez com a pequena, filha de Bela Gil, no Instagram.

No vídeo, Gilberto e Flor, de 12 anos de idade, aparecem cantando a música Andar com Fé.

- A fé está viva e sã. Gil e Flor cantando para desejar um bom final de semana a todos, escreveu a equipe do artista na legenda da publicação.

O dueto recebeu elogios dos fãs nos comentários do Instagram, veja alguns:

Como não amar essa família?, questionou um dos seguidores.

Família linda. Um vovô formando uma cantora, disse outra.

Nascimento de uma grande artista, opinou uma terceira.

Vale dizer que, em agosto deste ano, Gilberto participou no programa Conversa com Bial, onde revelou ter percebido o talento da neta há uns três anos.

- Logo nas primeiras apresentações ficou muito claro o carisma suave que ela tem, a afinação e tudo mais.