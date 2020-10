Três meses após morte da esposa, John Travolta emociona ao relembrar foto antiga de seus filhos: Meus bebês

24/10/2020 | 14:10



John Travolta encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar no Instagram uma foto antiga de seus dois filhos. O registro, postado na última sexta-feira, dia 23, mostra Benjamin, hoje com nove anos de idade, ainda bebê, no colo da irmã mais velha, Ella, de 20 anos, ainda criança.

Meus bebês, escreveu o astro de 66 anos de idade na legenda de seu post.

A foto também causou comoção por ter sido compartilhada cerca de três meses após à morte da atriz Kelly Preston, mãe de Benjamin e Ella e casada com Travolta por 19 anos. Ela morreu no dia 12 de julho deste ano, enquanto tratava um câncer de mama diagnosticado em 2018. Em 2009 o casal perdeu o filho Jett, vítima de uma síndrome rara conhecida como Doença de Kawasaki.

O post de Travolta recebeu muitos comentários positivos dos internautas, que o apoiaram, dizendo:

Memórias preciosas, escreveu uma pessoa.

Vai ficar tudo bem, John, afirmou outra.

Nossa força vem das nossas famílias, você terá força de sobra, declarou uma terceira.