Bárbara Evans desabafa sobre a mãe, Monique Evans, ir morar com ela: Fico feliz dela querer estar perto da gente

24/10/2020 | 13:11



Bárbara Evans usou suas redes sociais na noite da última sexta-feira, dia 23, para explicar os planos da mãe, Monique Evans, depois que ela contou que tinha planos de se mudar para Adolfo, no interior de São Paulo, para ficar mais perto da filha.

- Gente, é tão chato quando a gente faz algo bom pra vocês, das perguntas, e vem um monte de questionamentos. Minha mãe, o futuro dela, que ela pretende, é vir morar aqui em Adolfo, não comigo. Minha sogra mora a duas casas depois da minha. E se fosse comigo, qual o problema de vocês?, começou Bárbara, reforçando na sequência.

- Ela só vai vir pra cá pra ficar perto dos netos, porque a vida é melhor e eu também acho. Para, vão sextar, para com isso! Vai dar tudo certo. Fico feliz dela querer estar perto da gente. Aqui é uma paz, é uma coisa diferente, ela vai sair na rua, passear. No Rio de Janeiro ela não sai de casa, ela tem síndrome do pânico, aqui é muito calmo, só 3,5 mil habitantes. Minha sogra mora aqui do lado, a gente veio morar do lado dela, e nem por isso ela vive aqui com a gente. A gente que vive lá, finalizou Bárbara.

Procedimentos estéticos

Enquanto Bárbara falava sobre a visita da mãe, a própria Monique também deu o que falar em suas redes sociais ao revelar que havia feito uma harmonização facial.

Sexxxxxtouuuuuuu mexxxxxmo!! Harmonização facial feita há 2 dias atrás, comemorou Monique, que fez o procedimento com uso de ácido hialurônico.