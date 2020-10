Dulce María dá a entender que está cansada da cobrança dos fãs de RBD e declara: Vou ficar sem paciência

24/10/2020 | 13:10



No final deste ano, no dia 30 de dezembro, os fãs do RBD irão matar a saudade dos integrantes por meio de uma live. A notícia foi anunciada por Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Von Uckermann, que revelaram que eles irão se reunir por seis horas seguidas a partir das dez horas da manhã, horário local da Cidade do México, e farão uma maratona de homenagem à geração Rebelde. Ao fim, o grupo ainda fará um show ao vivo que reviverá os clássicos que marcaram gerações inteiras!

Após o anúncio, alguns fãs passaram a especular sobre a participação de Dulce María no projeto. Isso, pelo que parece, irritou a cantora, que deu a entender que está cansada da cobrança dos fãs. Sincera, ela disse no Twitter na última sexta-feira, dia 23:

Eu vou ficar sem paciência...

Para quem não sabe, Dulce está grávida do primeiro filho e tudo indica que ela irá ficar fora da live em decorrência da gestação. Apesar da decepção de alguns fãs, teve gente que entendeu o lado da cantora e decidiu apoiar sua decisão.