Nego do Borel já teve um caso a três com Anitta e mais uma mulher

24/10/2020 | 12:10



Nego do Borel foi bastante criticado pelo sogro, Luis Fernando Barreiros, após fazer um ensaio sensual com Anitta. O pai de Duda Reis, que sempre foi contra o relacionamento dos dois, ainda acusou o cantor de estar sendo sustentado por Duda. E agora, essa confusão ganhou um novo capítulo, já que segundo o jornal Extra, Nego do Borel e Anitta já tiveram um affair no passado!

De acordo com o veículo, Anitta e Nego do Borel já ficaram em um caso a três, o famoso ménage a trois. A terceira integrante foi uma mulher com quem o cantor estava se relacionando na época. Depois disso, Nego do Borel teria ainda pedido a cantora em namoro, mas levou um fora, mantendo a relação apenas na amizade.

O jornal ainda revelou que o relacionamento do cantor com Duda estremeceu após ele viajar com amigos para Dubai, no começo de outubro. Foi então que a influencer foi para a casa dos pais e teria desabafado com eles que estava pagando as contas da casa onde mora com Nego. Porém, os dois parecem ter voltado às boas, já que em vídeo postado nas redes sociais, o casal aparece dançando e se divertindo, mostrando para quem tivesse interessado que estão muito bem, obrigada!