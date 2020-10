Edição do BBB 21 será a mais longa da história e terá novamente inscritos e convidados famosos

24/10/2020 | 12:10



Ainda não estamos em 2021, mas as expectativas para a vigésima primeira edição do BBB já estão surgindo! Isso porque, foi anunciado na última sexta-feira, dia 23, que o reality show da TV Globo será o mais longo da história, previsto para durar cerca de 100 dias, e que o elenco contará novamente com inscritos e convidados famosos.

Segundo comunicado liberado pela emissora, os dois grupos, conhecidos como Pipoca e Camarote, dividirão o mesmo teto por mais de três meses e, pelo que parece, a seleção dos participantes anônimos já se iniciou.

No momento, a equipe do programa está concentrando seus esforços na seleção dos candidatos inscritos que sonham em ter uma vaga na competição, diz um trecho do texto.

De quebra, também foi confirmado que Tiago Leifert segue na apresentação do programa, que está marcado para estrear em 2021.