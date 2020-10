Prefeitura de Santo André entrega nova Praça das Crianças

Do dgabc.com.br



A Prefeitura de Santo André entregou na manhã deste sábado (24) a Praça das Crianças, localizada no Parque Marajoara, após obras para revitalização do espaço. O investimento foi de R$ 320 mil.

Entre as várias intervenções estão a revitalização das quadras, com implantação do Projeto Areninha – em convênio com o Governo do Estado – e pintura poliesportiva, novo alambrado, implantação de espaço pet, manutenção dos brinquedos e academia de ginástica, reformulação dos canteiros de vegetação, adequação de passeios e áreas de convivência.

O Projeto Areninha consiste na instalação de espaços com campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação em LED, trazendo esporte e lazer para a população andreense. Em parceria com os municípios, que disponibilizam o terreno e a base com ligações de água e energia elétrica, o Governo do Estado implanta o espaço com materiais modulares, dando a liberdade para que cada prefeitura tenha opção de mudar o local do equipamento de acordo com as necessidades da cidade.

Recentemente, a Prefeitura de Santo André inaugurou outros dois equipamentos revitalizados. Um deles fica na Vila Sacadura Cabral, em um antigo espaço de descarte irregular de lixo, que se tornou uma área verde com tratamento de piso para implantação de quadra poliesportiva, dois parquinhos, circuito de caminhada com área de alongamento, academia ao ar livre, iluminação em LED e plantio de 86 árvores.

Outra entrega foi da revitalização da Praça Cândido Portinari, no Jardim Ocara, que ganhou duas quadras de esporte com alambrado, sendo uma delas com grama sintética e outra com areia, academia ao ar livre, novas áreas de convivência com alambrado, área para alongamento, nova demarcação de circuito para caminhada, manejo de vegetação arbórea e implantação de novo paisagismo com plantio de espécies nativas regionais, além de iluminação em LED e um espaço exclusivo destinado aos animais de estimação, a Pet Praça.