Eduardo Bolsonaro diz no Twitter que Dória "não é só um ruim gestor, é perverso"

24/10/2020 | 11:52



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) faz criticas ao governador de São Paulo, João Dória, em posts no Twitter neste sábado. Foram dois posts na última hora citando o governador.

Num deles é comenta um post da Direita Brasil que diz que Doria começou a processar os pequenos empresários que não conseguiram pagar impostos durante a pandemia: "SP é o estado + rico do país e sua capital tem PIB maior do que qualquer outro estado. Além disso, o funcionalismo público é dos mais mal pagos do Brasil. Some-se a isso q nesta pandemia foram injetados recursos federais em todos os estados. Dória não é só ruim gestor,é perverso!"

No anterior, o filho de Bolsonaro cita a decisão da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), que aprovou projeto de Dória que dá a ele poderes para aumentar o ICMS para até 18% através de decreto (sem passar pela Alesp), e cobra que parlamentares tivessem cobrado Dória para reduzir a máquina pública, no lugar de apoiá-lo.