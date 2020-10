Do dgabc.com.br



24/10/2020 | 11:02



O motorista que segue sentido Litoral pela rodovia dos Imigrantes na manhã deste sábado (24) enfrente tráfego lento, do km 39 ao km 43, devido ao excesso de veículos.



Todas as demais rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) seguem com tráfego normal.



O tempo está encoberto e a visibilidade é boa.



O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pelas pistas norte das duas rodovias.