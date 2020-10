Tatá Werneck encanta ao mostrar a filha Clara Maria tocando piano

24/10/2020 | 10:10



Comemoração na casa de Tatá Werneck e Rafa Vitti. Na noite da última sexta-feira, dia 23, a filha do casal, Clara Maria, completou um ano de vida e foi bastante paparicada pelos pais nas redes sociais. E além de declarações de amor para a bebê, a apresentadora encantou ao mostrar a pequena arriscando algumas notas no piano:

- Pareceu um parabéns para você. - disse Tatá enquanto a menina, com vestido de festa, batia as mãos no piano.

O momento, é claro, foi comentado por famosas como Bruna Marquezine, que escreveu:

Ela fez certinho! Saudades de vocês!

Enquanto isso, o papai Rafa Vitti fez uma homenagem para lá de especial. Com vídeos com momentos de pai e filha, ele relembrou vídeos fofos e engraçados com a bebê, desde o registro da ida de Tatá para a maternidade.