24/10/2020 | 08:10



O canal Film & Arts exibe neste domingo, 25, às 22h, o documentário Breaking Music, que acompanha o barítono alemão Benjamin Appl em uma viagem a Buenos Aires, em um verdadeiro mergulho pelo mundo do tango. Nessa pesquisa musical, o cantor contará com a companhia de um guia local e um tradutor, em um passeio de seis dias.

A proposta feita a Appl é realizar um concerto do seu repertório ao público local e, em contrapartida, organizar uma outra apresentação em Berlim para relatar as experiências vividas. Reprises na segunda-feira, 26, às 16h, e no dia 31, às 22h.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.