Região e defesa nacional

Presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou ontem, em solenidade na Capital Federal, investimento de R$ 24,3 bilhões na compra de 36 aviões caça para a FAB (Força Aérea Brasileira). Parte significativa do dinheiro vai chegar ao Grande ABC. Como? Desde julho, São Bernardo é sede da SAM (Saab Aeronáutica Montagens), empresa de capital sueco que fabrica o cone da cauda da aeronave militar. Eis um nicho, o de defesa e segurança, que pode ajudar a região na retomada econômica – ainda mais no momento em que o País é governado por um entusiasta do fortalecimento do setor.

Outra notícia que merece destaque nesta edição do Diário também orbita o segmento. Trata-se do investimento de US$ 7 milhões, ou R$ 39,4 milhões, feito pela CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos) para ampliação da sede da empresa, em Ribeirão Pires. O aporte é para triplicar a capacidade de produção de munição calibre 22, ideal para a prática esportiva de tiro, de 80 milhões anuais a 220 milhões.

No momento, segundo o presidente da CBC, Fábio Mazzaro, a empresa exporta boa parte da produção. O fortalecimento das áreas de defesa e segurança pública, duas das principais preocupações do presidente da República, pode levar à companhia a novos investimentos, gerando mais impostos e empregos. “Quando tudo lhes parecer incerto, lembrem-se das Forças Armadas”, disse Bolsonaro, ontem.

Buscar a diversificação de seu parque fabril é a única maneira de o Grande ABC manter a pujança econômica. Desde o fim da década de 1950, quando a primeira montadora se instalou em São Bernardo, a região deve o seu vigor à indústria automobilística. Mas o modelo que tanta riqueza gerou às sete cidades está se tornando rapidamente anacrônico – em apenas duas décadas, a eletricidade deve sepultar os veículos movidos a combustível fóssil, hoje a principal fonte dos automóveis produzidos pelo bloco regional.

Eis o futuro; não dá mais para medir a economia com a régua do passado. Bolsonaro está indicando um caminho para o Grande ABC.