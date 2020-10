Em Diadema, Padilha chama Pretinho de ‘bandido’

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



24/10/2020



O deputado federal Alexandre Padilha (PT) partiu para o ataque ao prefeiturável governista em Diadema, Pretinho do Água Santa (DEM), e chamou o democrata de “bandido”. A fala foi feita ontem, durante comício do candidato do PT ao Paço, o ex-prefeito José de Filippi Júnior, realizado na região Norte da cidade.



Em cima de um caminhão de som e ladeado de Filippi e por diversas lideranças do PT diademense, Padilha subiu o tom ao criticar o governo do prefeito Lauro Michels (PV), mas não citou Pretinho nominalmente. “Muita gente me falou que já viu o Filippi derrotar muitos partidos, mas me falaram que desta vez ele não está disputando com um partido, mas com um bandido. O candidato do atual prefeito é um bandido. O que está em disputa é a dignidade de Diadema”, disparou. “Você (Filippi) vai voltar para salvar Diadema desta quadrilha que tomou conta de Diadema”, discursou o parlamentar.



É a primeira vez que Pretinho vira alvo direto de petistas em atividades de Filippi. A maioria dos discursos é voltada às duas gestões de Lauro, que venceu o PT há oito anos e interrompeu a sequência de mandatos do partido na cidade. Vereador em primeiro mandato – é presidente da Câmara –, Pretinho foi condenado por roubo e extorsão na década de 1990 e chegou a cumprir prisão.



Ao Diário, Filippi colocou panos quentes no discurso de Padilha. “O Padilha tem a opinião dele. Eu estou disputando com um representante do pior prefeito que Diadema já teve. É isso que eu vou falar. Parece que é o Pretinho que é o candidato dele (Lauro), mas tem mais três ou quatro ligados à administração. Eu discordo do Padilha. A minha crítica ao Pretinho é que ele é um candidato que representa o pior prefeito que essa cidade já teve. Esse vai ser meu debate em cima dele, não em questões passadas, não em questões do que eu não sei o que ele fez, do ponto de vista pessoal, não me interessa. Eu quero fazer a crítica do ponto de vista da política”, contemporizou.



DISTANCIAMENTO

A caminhada de Filippi passou pelos bairros Canhema, Jardim das Nações, Campanário e Taboão, região periférica da cidade. Algumas ruas onde o prefeiturável e a militância passaram eram estreitas, o que dificultou o cumprimento ao distanciamento físico para evitar a proliferação do coronavírus. Diferentemente de atividades passadas, porém, a coordenação da campanha alertou por vários momentos aos cabos eleitorais sobre o cumprimento das regras sanitárias, como o distanciamento entre as pessoas e o uso de máscara. Ainda assim, muitos permaneciam com a proteção no queixo.