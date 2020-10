Invicto à frente do Guarani, Felipe Conceição diz que time tem 'muito a evoluir'

23/10/2020 | 19:55



Felipe Conceição completou duas semanas como treinador do Guarani e ainda não sabe o que é derrota. Apesar da evolução demonstrada nos jogos contra Cuiabá (vitória por 2 a 1) e Vitória (empate por 1 a 1), ele acredita que o time ainda tem muito o que melhorar.

"Os detalhes a gente vai ajustando, tem muita coisa para crescer, muita coisa para evoluir, e com o tempo as coisas vão melhorando cada vez mais. Nós temos que continuar crescendo, continuar tendo uma regularidade nos jogos e assim a gente vai continuar crescendo na tabela", disse Felipe Conceição.

O treinador não vai ter muito tempo para trabalhar antes do próximo jogo, já que a delegação retornou de Salvador nesta sexta-feira e volta a campo já no domingo, contra o Avaí, às 18h15, no estádio Brinco de Ouro da Princesa.

Para essa partida, Conceição ainda não sabe se vai poder contar com o lateral-esquerdo Erick Daltro, que foi substituído durante o jogo contra o Vitória por causa de um problema muscular. O volante Marcelo e o lateral-direito Cristovam iniciaram trabalhos de transição e são dúvidas.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Bidu, o volante Lucas Abreu e os atacantes Bruno Paulo e Waguininho seguem no departamento médico. A boa notícia é que o atacante Bruno Sávio está à disposição depois de cumprir suspensão automática em Salvador.

Invicto há três partidas, o Guarani tem 18 pontos e está fora da zona de rebaixamento, porque tem melhor saldo de gols do que o Figueirense.