Com hat-trick de Patrick Bamford, Leeds impede liderança do Aston Villa no Inglês

23/10/2020 | 18:25



O Leeds, do técnico argentino Marcelo Bielsa, impediu, nesta sexta-feira, que o Aston Villa assumisse a liderança provisória do Campeonato Inglês, ao vencer, em Birmingham, fora de casa, por 3 a 0. Todos os gols foram marcados no segundo tempo pelo atacante inglês Patrick Bamford.

Com o resultado, o Leeds chegou aos dez pontos, mesma pontuação do Liverpool, que ainda joga na rodada. O Aston Villa continua em segundo lugar, com 12 pontos, um a menos que o líder Everton.

Depois de um primeiro tempo equilibrado e que terminou sem gols, a etapa final foi toda do Leeds e de Patrick Bamford, autor de um hat-trick em apenas 19 minutos. Para isso, o jogador, de 27 anos, demonstrou oportunismo, precisão e habilidade.

O primeiro gol saiu aos 10 minutos, quando o brasileiro Rodrigo Moreno fez boa jogada pela esquerda e bateu cruzado. O goleiro Emiliano Martinez soltou e Bamford conferiu. Aos 22, o canhoto fez um golaço, ao acertar belo chute colocado no ângulo superior esquerdo.

Aos 29, Bamford recebeu dentro da grande área do Aston Villa, cercado por quatro adversários. Com a bola grudada em seu pé esquerdo, o atacante superou a marcação e encontrou um canto para colocar a bola, sem chance de defesa para Martinez.