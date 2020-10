Mariana Goldfarb revela suas preferências no sexo e confessa que demorou para atingir o ápice em uma relação

23/10/2020 | 17:10



Mariana Goldfarb participou do programa Prazer, Feminino, do canal GNT, ao lado de Marcela McGowan, Karol Conka e Bielo Pereira. O vídeo, que foi disponibilizado no YouTube na última quinta-feira, dia 22, explorou bastante o lado sensual da convidada, já que o tema do programa era O que te excita?. Logo no início, Mariana disse que considera as relações sexuais algo muito mais sério, levando quase para a espiritualidade.

- Eu acho que para mim, sexo vai além. Acho que entra em uma coisa espiritual, digamos assim. Eu acredito que quando a gente transa e divide esse momento com alguém, a gente está permitindo que aquela pessoa e toda a história dela entre, e a gente faça essa troca. Então eu vejo sexo dessa maneira, um pouco menos prática.

A modelo ainda contou que, embora sempre tivesse curiosidade sobre esse assunto, demorou para chegar ao ápice em uma relação.

- Eu demorei. Eu demorei para gozar a primeira vez. Demorei para descobrir onde era, o que eu poderia fazer... Não aconteceu, para mim, com alguém. Sozinha eu já tinha descoberto antes. Mas com alguém, demorou.

Por fim, a apresentadora revelou suas preferências no sexo, disse que gosta de incenso e música para dar um clima e falou sobre namorar ao ar livre.

- O que eu mais gosto é transar ao ar livre. A gente tem um jardim... Aqui tem um pequeno ar livre, aí bate um vento. Aí dá um tcham.