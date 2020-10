Cavani é convocado para enfrentar o Brasil em jogo das Eliminatórias em novembro

23/10/2020 | 16:28



O artilheiro Edinson Cavani está de volta à seleção uruguaia. O atacante do Manchester United foi convocado, nesta sexta-feira, pelo técnico Óscar Tabárez para integrar a equipe que vai disputar as duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar em 2022, em novembro.

Com isso, Cavani deverá enfrentar o Brasil, dia 17 de novembro, em Montevidéu. Antes, dia 13, o Uruguai vai até Barranquilla, onde terá pela frente a Colômbia. Em dois jogos disputados até agora, a "Celeste Olímpica" soma três pontos, após ganhar do Chile (2 a 1) e perder para o Equador (4 a 2).

Cavani havia ficou de fora dos dois primeiros jogos das Eliminatórias por estar afastado dos gramados desde março e não ter renovado contrato com o Paris Saint-Germain. Na época, Tabárez afirmou que sua ausência era "circunstancial", o que se confirmou nesta sexta-feira.

Outro que também voltou a ser convocado foi o zagueiro José María Giménez, do Atlético de Madrid, recuperado da covid-19. Já o goleiro Fernando Muslera, machucado, continua de fora.

Confira a lista dos convocados:

Goleiros: Rodrigo Muñoz (Cerro Porteño-PAR), Martín Silva (Libertad-PAR) e Martín Campaña (Al Batin-Arábia Saudita);

Zagueiros: Diego Godín (Cagliari-ITA), José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Sebastián Coates (Sporting Lisboa-POR), Martín Cáceres (Fiorentina-ITA), Damián Suárez (Getafe-ESP), Ronald Araújo (Barcelona-ESP) e Matías Viña (Palmeiras);

Meio-campistas: Nahitan Nández (Cagliari-ITA), Lucas Torreira (Atlético de Madrid-ESP), Rodrigo Bentancur (Juventus-ITA), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo),

Mauro Arambarri (Getafe-ESP) e Nicolás de la Cruz (River Plate-ARG).

Atacantes: Brian Rodríguez (Los Angeles-EUA), Jonathan Rodríguez (Cruz Azul-MEX), Maximiliano Gómez (Valencia-ESP), Luis Súarez (Atlético de Madrid-ESP), Cristhian Suani (Girona-ESP), Darwin Núñez (Benfica-POR), Diego Rossi (Los Angeles-EUA) e Edinson Cavani (Manchester United-ING).