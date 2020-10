Clara Maria, filha de Tatá Werneck, comemora um aninho de idade e apresentadora faz linda declaração

23/10/2020 | 16:11



E o ano passou simplesmente voando, especialmente para Tatá Werneck que está vendo a sua filha, Clara Maria, fruto de sua relação com Rafael Vitti comemorar o primeiro aninho de vida.

A apresentadora que é puro bom humor aproveitou as redes sociais nesta sexta-feira, dia 23, para falar sobre a sua experiência sobre a maternidade e filosofou compartilhando uma foto da pequena falando sobre a escolha de Deus de colocá-la como mãe de Clara.

Nessa foto você tinha uns 10 meses. Foi no dia do meu aniversário. Hoje é dia do seu. Deus existe. Ele é meu pai amado. E ele ´so pode mesmo ter certeza do meu amor por ele pra ter escolhido você como minha filha. Não se se você me escolheu ou se escolheu o Rafa, e eu vim de brinde. Você é muito mais mágica do que eu poderia imaginar. Você reluz! Só sei que você é a razão da minha vida.

Tatá ainda foi além e como uma boa mãe coruja ainda comentou na publicação de aniversário sobre os seus planos para o futuro ao lado da pequena Clara, afirmando que quer criar um laço de cumplicidade e chegou também até a brincar com seu nome.

Meu sonho é ser sua melhor amiga. É ter saúde para te acompanhar. É ter sabedoria para te educar. É ter sempre colo para te dar. É ter doçura para te ouvir. Meu sonho é te deixar sonhar. E te aplaudir. Porque você, deusa, é o melhor de mim. espero ser suficientemente boa para você. Meu amor por você é maior que tudo! Eu te amo, Clara Maria. Mamãe passou nove meses pra fazer essa inversão no seu nome. Não deixem te chamar de Maria Clara. Te amo, minha deusa.

Ai que fofa, né!?