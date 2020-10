Após gravar música com Whindersson Nunes, Luan publica fotos com Vitão e fãs criticam

23/10/2020 | 16:11



O ex-parceiro musical de Saulo Poncio, Luan está escancarado em uma nova polêmica. O cantor que decidiu seguir carreira solo lançou recentemente uma música ao lado de Whindersson Nunes chamada Paraíso.

Segundo o Extra, mesmo com a nova gravação Luan tem compartilhado muito em suas redes sociais fotos ao lado do novo namorado de Luisa Sonza, Vitão - mesma estratégia que ele usou com Whindersson até lançar o feat.

E claro, alguns fãs vibraram com a nova parceria, mas uma outra grande parcela achou muita falta de sacanagem e demonstraram certa indignação.

- Ué, achei que era amigo do Whindersson, disse uma seguidora.

- Depois do sucesso com o Whind, você faz isso. Sei lá, achei um pouco de falta de consideração, mas ok!, pontuou outra.

Eita, parece que não pegou mesmo muito bem. Será que vai sair uma música mesmo entre eles ou é só uma nova amizade?