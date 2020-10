Fabio Porchat conta que sofreu acidente grave após terminar um relacionamento

23/10/2020 | 16:10



Fabio Porchat contou que sofreu um grave acidente após terminar um relacionamento. Em entrevista ao podcast do programa Simples Assim, o humorista admitiu que não soube lidar muito bem quando levou um fora, o que acabou gerando o incidente.

- Já sofri de amor assim, já capotei um carro por amor. Estava apaixonado e fui largado. É muito ruim ser largado, é uma sensação ruim.

Para o apresentador, não ser correspondido em uma relação é horrível.

- Quando você ama a pessoa e a pessoa não te ama, é a pior coisa que pode acontecer. Porque você está se entregando e a pessoa não.

Atualmente, Porchat está feliz, e casado há cinco anos com a produtora Nataly Mega. Para ele, o segredo de uma relação duradoura é os dois estarem sempre na mesma página.

- Não adianta subir dez degraus ao mesmo tempo. Relacionamento tem que ir pequenininho. Um ano de casado é uma coisa, dois anos de casado é outra, cinco anos de casado é outra. Dezesseis é outra, as conversas são outras. A gente tem que estar atento ao parceiro e à parceira para entender se estamos no mesmo estágio, se estamos no mesmo degrau. Porque quando começa a variar de degrau, é ruim.

O comediante ainda falou sobre a importância de manter a chama acesa no relacionamento.

- Quando a gente está naquela paixão, aquele fogo, claro que é uma delícia, é gostoso. Mas descobrir que estava apaixonado pela Nataly depois da loucura e ainda queria estar com ela, acho que isso diz muita coisa.

O apresentador também se declarou à companheira.

- Ela recarrega a minha bateria, sinto até fisicamente. Quando chego à noite, depois de trabalhar e deito do lado dela, quando encosto nela eu percebo o meu corpo fazendo um Vlum, vlum, vlum... Recarregando mesmo, e penso: Que coisa boa, que sensação boa.