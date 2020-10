Obras de saneamento em Diadema chegam a 65% de conclusão

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



23/10/2020 | 15:40



A Prefeitura de Diadema e a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) realizaram vistoria técnica nas obras de saneamento que estão sendo realizadas na Avenida Casa Grande, na zona leste da cidade. As implantação do coletor tronco Couros, que deve ser concluída no segundo semestre de 2021, está com 65% da execução pronta e vão elevar o índice de tratamento de esgoto da cidade para 87%.

A ampliação da rede de esgoto possibilita o envio de mais dejetos para a ETA (Estação de Tratamento de Esgoto) ABC. Com quase 100% de coleta, Diadema tratava apenas 15% do esgoto em 2014. Atualmente, 57% de tudo que é coletado é enviado para tratamento. A obra da Avenida Casa Grande beneficia 130 mil pessoas, quase um terço da população total da cidade. Estão sendo investidos R$ 86,7 milhões em recursos da Sabesp.

O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), destacou que investir em saneamento é também investir em saúde. "Essa é uma obra muito importante", ressaltou.

Superintendente da Unidade de Negócio Sul da Sabesp, Márcio Gonçalves de Oliveira ressaltou que as obras são estruturantes, feitas por método não destrutivo, mas que por terem grande porte, são mais demoradas. A implementação do coletor tronco começou há cerca de um ano.