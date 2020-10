Mnuchin vê progresso em pacote nos EUA, mas ainda diferenças significativas

23/10/2020 | 15:06



O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou que ainda há "diferenças significativas" entre o governo e a oposição sobre o novo pacote fiscal, mas que houve "muito progresso em muitas áreas". Ao lado do presidente americano, Donald Trump, na Casa Branca, o secretário disse a repórteres que as negociações com a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, continuam.

"Oferecemos compromissos à presidente em uma série de questões ainda persistentes. Se ela quisesse fazer um compromisso, haveria acordo", declarou Mnuchin.

Mais cedo, Pelosi voltou a demonstrar otimismo com as tratativas.

O Diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, por sua vez, também mencionou "diferenças significativas" entre republicanos e democratas em relação aos estímulos fiscais.