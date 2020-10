De tablets infantis a celular gamer: os últimos lançamentos de tecnologia

Bianca Bellucci

23/10/2020 | 14:18



As empresas de tecnologia vivem em constante expansão. Em busca de entregar cada vez mais novidades para os usuários, semanalmente, elas colocam nas prateleiras novos produtos. Para você não perder nenhum lançamento, o 33Giga reúne os principais aparelhos que chegaram ao mercado brasileiros nos últimos dias. Os itens são referentes ao período entre 19 e 23 de outubro. Confira!

Smartphone Moto G 5G Plus, da Motorola

O Moto G 5G Plus chega ao mercado com duas novidades. Além de ser o primeiro celular da linha Moto G compatível com a rede móvel 5G, ele traz câmera dupla frontal dupla com opção de 16 MP e ultra-wide de 8 MP. O conjunto de câmeras traseiro, por sua vez, tem quatro lentes: 64 MP + 8 MP + 2MP + 2MP. O smartphone ainda apresenta tela de 6,7 polegadas, 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno, e bateria de 5.000 mAh, que promete dois dias longe da tomada. Preço sugerido: R$ 2.999.

Smartphone POCO X3, da Xiaomi

A Xiaomi lançou no Brasil o smartphone POCO X3. Voltado para o público gamer, o modelo conta com uma série de especificações que vão otimizar as partidas online. Entre elas, estão: tela imersiva de 6,67 polegadas, processador Snapdragon 732G, resfriamento líquido e bateria de 5.160 mAh, que promete dois dias longe da tomada. É importante que o celular ainda apresenta 6 GB de memória RAM e câmera quádrupla (64 MP + 13 MP + 2MP + 2MP). Pode ser encontrado em duas versões de armazenamento 64 GB (R$ 3.499,99) e 128 GB (R$ 3.799,99).

Smartphone Galaxy XCover Pro, da Samsung

A Samsung apresentou um smartphone projetado para praticantes de esportes radicais e profissionais que atuam na linha de frente em diferentes setores da indústria, como varejo, manufatura, saúde e logística. Chamado de Galaxy XCover Pro, o modelo apresenta carcaça resistente, que suporta quedas de até 1,5m e que resiste à água e poeira. Outro benefício do celular é que a tela identifica o toque da pessoa mesmo com as mãos molhadas ou utilizando luvas.

O Galaxy XCover Pro está disponível na cor preta e pode ser adquirido no e-commerce da Samsung a partir da próxima terça-feira (27). O smartphone estará disponível com preço promocional de R$ 2.799 até o mês de novembro. Após esse período, o modelo estará nas prateleiras dos principais varejistas pelo preço sugerido de R$ 3.199.

Notebook Motion i, da Positivo

A nova versão do notebook Motion i, da Positivo, apresenta algumas mudanças quando comparado aos modelos antecessores. O design, por exemplo, tem bordas menores do que as das gerações anteriores e tela de 14 polegadas. O teclado chega com teclas maiores, prometendo mais conforto na digitação, e botões específicos para os aplicativos Netflix, Deezer e YouTube.

Para atender diferentes consumidores, o Positivo Motion i está disponível em várias configurações. O processador, por exemplo, pode ser Intel Core i de 7ª ou 8ª geração, o sistema operacional pode ser Windows 10 Home ou Linux, a memória RAM pode ter até 8 GB, e o armazenamento pode ter até 1 TB. Com isso, o preço depende das especificações escolhidas, começando em R$ 2.799.

Tablets infantis Minnie Mouse e Turma da Mônica, da Multilaser

A Multilaser lançou duas novas versões do seu tablet infantil. Uma delas traz design e conteúdos exlcusivos da Minnie Mouse. A outra, da Turma da Mônica. Em relação às especificações, os produtos têm processador Quad-Core, 16 GB de armazenamento, 1 GB de memória RAM e tela de 7 polegadas. Ambos acompanham uma case temática emborrachada, que facilita o transporte e dão mais segurança aos pequenos. Preço sugerido: R$ 499.

