Virgínia Fonseca e Zé Felipe vão comprar mansão que fica ao lado da casa de Leonardo: - A gente vai tirar a cerca, juntar as casas

23/10/2020 | 14:10



Zé Felipe e Virginia Fonseca se mudaram para uma casa nova há cerca de duas semanas, o que fez com que o pai do cantor, o sertanejo Leonardo, sentisse muita falta do casal. Apesar disso, parece que ele pode ficar tranquilo uma vez que a influenciadora anunciou, em seu canal de YouTube, que desistiu da casa onde está morando e pretende comprar uma mansão ao lado do sogro!

No vídeo, a influenciadora explica que a atual casa é alugada, e que a decisão de inicialmente alugar ao invés de comprar um imóvel se deu em razão do pouco tempo de relacionamento e da possibilidade de uma inconstância na relação:

- Não compramos essa casa, pelo fato que aconteceu tudo muito rápido na nossa vida. A gente começou a namorar, já foi morar junto, a gente tem três meses de relacionamento. Eu achei melhor alugar pelo fato de que é um relacionamento muito recente, a gente não sabe o dia de amanhã.

Tudo isso mudou, no entanto, quando Virgínia descobriu que estava grávida do namorado. A partir daí, a youtuber relatou que seu relacionamento com Zé Felipe evoluiu para algo mais maduro, o que fez com que eles começassem a fazer planos para reformar e melhorar a casa - mas que chegaram a conclusão que isso não valia a pena a menos que o imóvel fosse deles:

- Iria ficar muito caro fazer todo aquele projeto em uma casa que não é nossa. Eu e o Zé Felipe não temos mais só um relacionamento, um namoro, que se amanhã ele não quiser mais, ele termina. Do mesmo jeito que eu: ah, nossa, ele não faz do jeito que eu quero as coisas, vou terminar. Não é assim mais, a gente vai ter um filho. A gente realmente precisa pensar no futuro. E nós decidimos que vamos comprar ou construir uma casa.

Os planos do casal, agora, são de comprar uma mansão que fica exatamente ao lado da casa de Leonardo e tirar a cerca para que as famílias possam conviver:

- A gente vai tirar a cerca, juntar as casas, que é algo que a gente quer muito. Criar nosso filho junto dos avós, porque eu nunca tive isso, nunca tive contato com meus avós, tanto de parte de pai, quanto de mãe.