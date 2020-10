Eliana diz se arrepender de não ter mais filhos

23/10/2020 | 13:18



Eliana resolveu abrir o coração sobre maternidade e carreira em um vídeo com Thaís Fersoza, nesta quarta-feira, 21. A apresentadora revelou que gostaria de ter tido mais filhos e falou sobre dificuldades que enfrentou quando deixou de fazer programas infantis.

"A vida foi me mostrando que meu trabalho me realizava muito. Na nossa geração, a realização profissional vem primeiro. Depois que você tem certa tranquilidade financeira, uma realização profissional, é que pensa em ter filho. Comigo foi exatamente assim. Minha vida foi caminhando para esse lado. Veio o Arthur e a Manu", disse ela.

Em seguida, Eliana falou sobre um arrependimento. "Me perguntam sobre o que eu me arrependo nessa trajetória, antes eu não tinha parado para pensar. Eu poderia ter tido mais filhos. Se eu tivesse pensado na maternidade um pouquinho mais cedo. Queria estar com um monte de criança correndo em casa! Pelo menos uns quatro (filhos) estava bom", explicou.

Além disso, a apresentadora relembrou como foi o processo de transição de público na sua profissão, quando parou de apresentar programas infantis. "Foi muito tempo de terapia e fonoaudiologia, para poder me revelar como mulher frente ao público, que estava acostumado a me ver com roupas coloridas e voltada para o universo infantil", disse.

"Sentia uma necessidade interna disso acontecer, existia um amadurecimento muito grande que não estava sendo aproveitado no trabalho. Veio junto com o mercado, com uma TV que estava mudando. Foi orgânico. Sempre acho que temos que abraçar as oportunidades na hora certa", finalizou.