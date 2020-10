Luciano Szafir mostra bastidores de seu canal novo no YouTube

23/10/2020 | 13:11



Luciano Szafir está fazendo as gravações para seu mais novo canal no YouTube e, por meio das redes sociais, dividiu um pouco dos bastidores. Na última quinta-feira, dia 22, o empresário e ator publicou alguns registros em seu Instagram Stories, mostrando o ambiente em que serão gravados os vídeos.

Luciano, que é pai de Sasha Meneghel, da relação com Xuxa Meneghel, Davi e Mikael, do casamento com Luhanna Melloni, ainda não deu muitos detalhes sobre o canal, mas tudo indica que o conteúdo apresentando envolverá diversos assuntos na intenção de se aproximar ainda mais de seus fãs.

Nos vídeos publicados por ele, é possível ver que a decoração do local é bem moderna, com luzes de diversos tons, plantas espalhadas e uma grande janela. A vista, inclusive, é de tirar o fôlego!

Na internet, Luciano é muito ativo e tem se mostrado muito reflexivo. Recentemente, o artista fez um post no Instagram questionado os voos lotados pelas companhias áreas em meio a pandemia do novo coronavírus.

Caramba, vários procedimentos de segurança no aeroporto, álcool em gel por todo lado, embarque mantendo distância de dois metros, mas aí vem a questão que talvez Einstein me responda: Do que adianta todo esse cuidado se as companhias aéreas vendem passagem até lotar o voo?